العبادي: “حرب داعش” كلفت العراق 100 مليار دولار

قدر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، السبت، بأكثر من 100 مليار دولار كلفة الخسائر الاقتصادية خلال 3 سنوات من سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة في العراق.

وأكد العبادي في زيارة إلى مدينة كربلاء جنوبي بغداد أن “التقييم الآن تضاعف إلى أكثر من 100 مليار دولار، التي هي فقط كلفة التدمير الاقتصادي والبنى التحتية التي سببها احتلال داعش للمدن العراقية”.

وفي 2014، شن تنظيم داعش هجوما واسعا استولى خلاله على ما يقارب ثلث مساحة العراق.

وتمكنت القوات الحكومية مدعومة بفصائل الحشد الشعبي من استعادة أكثر من 97 في المئة من تلك الأراضي.

وبدأت القوات العراقية، السبت، هجوما على آخر جيب للمتشددين في الصحراء الغربية للبلاد على الحدود مع سوريا، حيث يتعرض تنظيم داعش أيضا لهجوم من القوات الحكومية السورية.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان أن القوات العراقية مدعومة بفصائل الحشد بدأت “عملية واسعة لتحرير ناحية الرمانة وقضاء راوة”.

لكن العبادي أوضح أن العملية، التي تقوم بها القوات الأمنية حاليا “ليست في مناطق يسيطر عليها داعش بالضرورة، بل هي مناطق صحراوية كبيرة ومفتوحة وتحتاج إلى تطهير”.

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