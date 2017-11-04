الصين تطلق “وحشا” للتوسع في مناطق متنازع عليها

كشفت الصين، الجمعة، عن أداتها الجديدة لبناء الجزر والتي تسعى من خلالها للحصول على المزيد من الأراضي في منطقة “بحر الصين الجنوبي” المتنازع عليها.

ويمكن للسفينة العملاقة الحديثة تجريف 6 آلاف متر مكعب من الطين في الساعة، لتتفوق على السفينة “تيانجين” التي تستعملها الصين حاليا في عمليات البناء في بحر الصين الجنوبي.

واستطاعت “تيانجين” بناء 7 جزر خلال عام تقريبا في مياه المنطقة التي تتنازع عليها دول أخرى مع الصين مثل الفلبين وماليزيا وفيتنام.

ووصفت وسائل إعلام صينية السفينة “تيانكون” بأنها أقوى سفينة حفر بنتها الصين يوما.

ويمكن للسفينة البالغ طولها 140 مترا وعرضها 27 مترا تكسير الصخور في قاع البحار والمحيطات، وسحب الرمال والمياه والطين لتسهيل عمليات بناء الجزر وتحديدا القواعد العسكرية الصينية داخل الماء.

وتمتاز “تيانكون”، التي ستنضم للأسطول الصيني لسفن الحفر، بوجود 4 أنواع مختلفة من رؤوس التقطيع والحفر والتي يمكنها التعامل مع مختلف أنواع الصخور والرمال تحت الماء.

ويأتي التوسع العسكري الصيني في هذه المنطقة ضمن مشروع عملاق أطلقه الرئيس الصيني شي جين بينغ يسمى “حزام واحد طريق واحد” يهدف لبناء “طريق حرير” جديد عبر مجموعة من الموانئ والسكك الحديدية والطرق لربط عدة دول في آسيا وإفريقيا وأوروبا ببعضها.

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