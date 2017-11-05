السنيورة: استقالة الحريري تنبيه لما يحدث بلبنان

قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، في حوار خاص مع “سكاي نيوز عربية”، الأحد، إن استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية تعد تنبيها لما وصلت إليه التسوية السياسية في لبنان.

وأضاف رئيس كتلة المستقبل النيابية: “يجب أن تكون الدولة صاحبة السلطة الوحيدة في لبنان”، مشيرا إلى أن “حزب الله والتيار الوطني الحر اعتبرا التسوية السياسية ضعفا لتحقيق مكاسب سياسية”.

وأوضح السنيورة أن قرار استقالة الحريري، يجب أن يجعل لبنان ينظر إلى ما آلت إليه الأمور، وأن قرار الاستقالة جاء بعد شهور من محاولات الحريري تجنيب لبنان الانسياق إلى مشاكل نتيجة تدخل حزب الله بشؤون الدول العربية.

وتابع السنيورة: “حزب الله يتصرف وفقا لتعليمات إيرانية”.

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