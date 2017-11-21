السلطات المصرية تفتح معبر «رفح» بإتجاه واحد لعودة العالقين

فتحت السلطات المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، معبر “رفح” البري جنوب قطاع غزة باتجاه واحد لعودة العالقين من جهتها إلى الجانب الفلسطيني.

وأفادت مصادر محلية ، بأن السلطات المصرية قررت فتح معبر “رفح” بشكل مفاجئ لعودة العالقين فقط، موضحاً أنه سيتم إغلاق بوابة المعبر بعد الانتهاء من عودة العالقين وفي غضون ساعات معدودة.

وأوضحت المصادر، أن العالقين وصلوا سيناء ومكثوا يومًا كاملاً بفعل الإجراءات الأمنية وساعات حظر التجوال لحين تم السماح لهم بالتوجه لمعبر رفح وعبروا الصالة المصرية ومكثوا ساعات حتى انتهت عملية عبورهم والبدء بنقلهم للجانب الفلسطيني من المعبر.

يذكر أنه قد غادر خلال فتح المعبر في الثلاث أيام الماضية، “1440” مسافراً من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، موزعةً على النحو التالي: “730 مسافرا تنسيقات مصرية، 200 مسافر جوازات مصرية، 510 كشوفات داخلية”.

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