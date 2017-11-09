السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان “في أقرب فرصة”

طلبت المملكة العربية السعودية، الخميس، من “رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان” مغادرته فورا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه “بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية؛ فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة”.

كما نصحت المملكة المواطنين “بعدم السفر إلى لبنان من أي جهة دولية”.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية طلبت هي الأخرى، الأحد، من مواطني مملكة البحرين المتواجدين في لبنان مغادرته فورا، مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وجاءت الدعوة، الأحد، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من منصبه.

وأوضحت الخارجية البحرينية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن دعوتها جاءت “حرصاً على سلامتهم وتجنبا لأي مخاطر قد يتعرضون لها جراء (..) الظروف والتطورات” التي يمر بها لبنان.

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