الزعبي: نتائج التصنيف الأردني للجامعات نهاية العام

قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها د. بشير الزعبي ان نتائج التصنيف الأردني للجامعات ستعلن نهاية العام الحالي.

واضاف الزعبي لدى لقائه مساء اول من امس رؤساء الجامعات الخاصة، ان الهيئة “تعمل على تطوير أسئلة امتحان الكفاءة الجامعية وتقسيم الاسئلة الى عام ودقيق فقط”، معتبرا ان الامتحان أداة من أدوات ضمان الجودة التي تقيم البرامج الأكاديمية.

وبين ان على الجامعات الخاصة ان تتميز في طرح برامج تنسجم مع متطلبات خطة اصلاح التعليم والتدريب المهني والتقني، مشيرا الى “ضرورة إعادة الهرم التعليمي الى وضعه الطبيعي من خلال زيادة اعداد الملتحقين ببرامج التعليم التقني المهني”.

وفيما يتعلق باستقطاب الطلبة الوافدين، قال الزعبي اننا نسعى الى زيادة استقطاب الطلبة العرب والأجانب من 39769 طالبا وطالبة حالياً الى 70 ألفا بحلول عام 2020 للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الاردنية وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموراد البشرية.

وأشار الى السعي أيضا الى الوصول الى نسبة 25 % كحدٍ أدنى من مجموع الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي من الطلبة الوافدين خلال أربعة أعوام المقبلة.

ووفقا لأرقام رسمية بلغ عدد الطلبة في الجامعات الرسمية والخاصة وفي جميع المستويات الاكاديمية للعام الدراسي 2017 -2018 نحو 283728 طالبا وطالبة منهم 39769 طالبا وطالبة وافدين.

وفي نهاية اللقاء دار ناقش موسع ركز على مواضيع تتعلق باستراتيجية القبول الموحد وفكرة اعتماد نتائج امتحان الكفاءة الجامعية كأحد معايير التصنيف الأردني للجامعات، وتعليمات معادلة المواد لطلبة التجسير وتوفير قاعدة بيانات لامتحان الكفاءة، واعتمادها والسماح للجامعات وطلبتها بالاطلاع عليها.

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