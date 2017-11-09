الحكومة البولندية للشعب: كونوا كالأرانب

شجعت الحكومة البولندية مؤخرا مواطنيها على الإنجاب بصورة غير تقليدية من خلال فيديو قصير على يوتيوب يمتدح قدرة الأرانب على التكاثر.

وقامت وزارة الصحة البولندية بنشر فيديو يوضح الحياة “الهادئة والسعيدة” للأرانب، موجهة رسالة في نهاية الفيديو للمشاهدين تقول “إذا كنت تريد أن تصبح والدا، فعليك أن تكون كالأرانب.”

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الحكومة على رفع معدل الإنجاب في بولندا، التي يبلغ تعدادها 38 مليون نسمة تقريبا.

وتعتبر بولندا من أقل الدول الأوروبية بالنسبة لمعدلات المواليد، فقط البرتغال أقل منها فيما تتساوى بولندا في معدل الإنجاب المنخفض مع كل من إسبانيا واليونان.

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