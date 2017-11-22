الحريري يعود إلى لبنان

وصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، مساء الثلاثاء، إلى مطار بيروت قادما من قبرص، وذلك بعد نحو أسبوعين على إعلان استقالته من العاصمة السعودية الرياض.

وكان الحريري انتقل من باريس إلى العاصمة المصرية القاهرة حيث التقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قبل أن يغادر إلى قبرص حيث عقد مباحثات مع رئيس البلاد، نيكوس انستسياديس.

ومنذ استقالته يوم الرابع من نوفمبر الجاري أكد الحريري مرارا أنه سيعود إلى لبنان.

وانتقل الحريري من المطار إلى ساحة الشهداء وسط بيروت، حيث زار ضريح والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري الذي اغتيل قبل أعوام.

ويواجه قادة من ميليشيات حزب الله اتهامات باغتيال رفيق الحريري في انفجار استهدف موكبه في 14 فبراير 2005، ويحاكمون غيابيا في المحكمة الدولية.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط