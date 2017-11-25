الحريري: لن نقبل مواقف حزب الله التي تمس أشقاءنا العرب

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إنه لن يقبل بمواقف حزب الله “التي تمس بأشقائنا العرب أو تستهدف أمن واستقرار دولهم”.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي للحريري، السبت.

وكان الحريري أعلن استقالته من رئاسة الوزراء في الرابع من نوفمبر، قبل أن يعدل عن قراره ويعود إلى منصبه قبل يومين، في أعقاب عودته إلى بيروت.

وقال الحريري السبت إن قراره بالانتظار بدلا من الاستقالة رسميا يهدف إلى إفساح المجال أمام النقاش والنظر في المطالب التي ستجعل لبنان محايدا وتسمح بتطبيق سياسة “النأي بالنفس”.

وتعني سياسة النأي بالنفس في لبنان أن تظل سياساته بعيدة عن الصراعات الإقليمية.

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