الحرس الثوري الإيراني يصرّ على “دور نشط” في سوريا

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، الخميس، إن قواته ستؤدي ما وصفه بـ”الدور النشط” في تحقيق وقف إطلاق نار دائم في سوريا، مشيرا إلى أن نزع سلاح ميليشيات حزب الله اللبنانية “غير قابل للتفاوض”.

وشدد جعفري في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي أنه “يجب تسليح حزب الله لقتال عدو الأمة اللبنانية وهو إسرائيل. بطبيعة الحال يجب أن يمتلكوا أفضل الأسلحة لحماية أمن لبنان. هذه مسألة غير قابلة للتفاوض”.

وكرر جعفري الحديث عن موقف طهران فيما يتعلق بتطوير صواريخ باليستية، قائلا إن أهداف البرنامج الصاروخي الإيراني “دفاعية وإنه ليس محل تفاوض.”

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني: “لن تتفاوض إيران على برنامجها الدفاعي (…) لن تجرى محادثات بشأنه”.

وعلق جعفري على تصريحات سابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن نشاط طهران الصاروخي، قائلا إن “تصريحاته ترجع إلى أنه شاب يفتقر للخبرة”.

وقال ماكرون، في وقت سابق من الشهر، إن على طهران أن تكون أقل عدوانية تجاه المنطقة ويجب أن توضح الاستراتيجية المتعلقة ببرنامجها للصواريخ الباليستية.

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