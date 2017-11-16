الجيش السوري “يدخل” البوكمال مجددا

تمكنت القوات الحكومية السورية، الخميس، من دخول البوكمال، آخر معاقل تنظيم داعش في سوريا، بعد أمام استعادة التنظيم المتطرف المدينة. حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.

وكان الجيش السوري قد أعلن منذ أسبوع استعادة السيطرة على البوكمال، لكن مقاتلي داعش نجحوا بعد أيام من استعادة المدينة الواقعة شرق البلاد.

وذكر المرصد أن الجيش بمؤازرة من سلاح الطيران الروسي دخل مرة أخرى اليوم إلى المدينة، بعدما شن هجوماً من المحاور الغربية والجنوبية والشرقية.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن إن “الاشتباكات تدور حالياً داخل المدينة”، مشيراً إلى حدوث “قصف جوي روسي ومدفعي”.

ونقلت فرانس برس عبد الرحمن قوله: “العملية العسكرية تجري بقيادة قوات النظام”، موضحاً أن القوات الحكومية قد سيطرت على الأحياء الغربية والشرقية والجنوبية.

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