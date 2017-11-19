الجبير: لن نسكت على أي عدوان من إيران

أكد وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، الأحد، أن المملكة العربية السعودية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان السافر لإيران وأنها لن تتوانى في الدفاع عن نفسها والحفاظ على أمن وسلامة شبعها.

وقال الجبير، خلال اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب في القاهرة إن “الصاروخ الغادر الذي أطلقه الحوثيون على عاصمة السعودية يعكس الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد المملكة، التي شهدت إطلاق 80 صاروخا تحمل الهوية الإيرانية عبر عميلها الحوثي في اليمن تعرضت لها مختلف مدن المملكة”.

واعتبر أن “السكوت عن هذه الاعتداءات الغاشمة لإيران عبر عملائها في المنطقة، لن يجعل أي عاصمة دولة عربية في أمان من هذه الصواريخ الباليستية”.

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