التربية تعمم لملء عدد من الشواغر في مركز الوزارة

عممت وزارة التربية والتعليم على اداراتها ومديرياتها في الميدان لملء عدد من الشواغر في مركز الوزارة.

وشملت الشواغر مدير مديرية الرواتب في إدارة الموارد البشرية، ومدير مديرية الحسابات، مدير صندوق الاسكان مدير في ادارة الشؤون المالية، ومدير مديرية الشؤون الإدارية، ومدير مديرية القضايا القانونية، مدير مديرية التشريعات التربوية في ادارة الشؤون القانونية.

كما تضمنت الشواغر مدير مدير مديرية المناهج في إدارة المناهج والكتب المدرسية، ومدير مديرية الخدمات المهنية في ادارة التعليم المهني والانتاج، ومدير مديرية الكشافة والمرشدات في ادارة النشاطات التربوية، ومدير مديرية البحث والتطوير التربوي، ومدير مديرية السياسات والتخطيط الاستراتيجي في ادارة التخطيط والبحث التربوي، مدير مديرية برامج الطلبة المعوقين في إدارة التربية الخاصة.

وشملت ايضا مدير مديرية الخدمات التعليمية في ادارة التعليم الخاص، مدير مديرية العلاقات الثقافية في ادارة العلاقات الثقافية والبعثات.

وطلبت الوزارة حصر طلبات الراغبين بالتقدم لهذه الشواغر ممن تنطبق عليهم شروط بطاقة الوصف الوظيفي وارسالها إلى ادارة الموارد البشرية في موعد اقصاها يوم الخميس المقبل.

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