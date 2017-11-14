التربية تعتمد برنامج امتحان التوجيهي بصيغته النهائية

أقرت لجنة الامتحان العام في وزارة التربية والتعليم برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الشتوية لعام 2018 للفروع الأكاديمية والمهنية بصورته النهائية.

كما أقرت اللجنة إدراج أسئلة موضوعية في امتحان الثانوية العامة في دورته الشتوية القادمة.

وجاء ذلك استجابة من الوزارة لملاحظات ومقترحات وآراء طلبة الثانوية العامة، وبناءً على نسبة التصويت الواردة على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوزارة أن امتحان الثانوية العامة حسب البرنامج المعتمد يبدأ بتاريخ 7/1/2018 وينتهي يوم 23/1/2018، فيما تبدأ الجلسة الأولى الساعة الحادية عشرة صباحا،ً والجلسة الثانية الساعة الواحدة والنصف ظهراً، ويبدأ امتحان التدريب العملي للفروع المهنية من يوم السبت 2/12/2017 ولغاية مساء الاربعاء الموافق 6/12/2017.

وكانت وزارة التربية والتعليم اتاحت لطلبتها فرصة التصويت الكترونياً وإبداء الآراء والملاحظات حول ذلك، وقد بلغ عدد المشاركين في التصويت على هذه المقترحات أكثر من 35 ألف طالب.

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