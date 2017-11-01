التحالف: كل شخص باليمن مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أنها تتابع باهتمام ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، بادعاء استهداف قوات التحالف لسوق “علاف” في مدينة صحار بمحافظة صعدة الواقعة شمال اليمن.

وأوضح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية أن القيادة المشتركة للتحالف تقوم بمراجعة إجراءات ما بعد العمل لعملياتها المنفذة كافة، وخصوصا مكان وزمان الحادث محل الادعاء.

وأشار العقيد المالكي إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية، حال الانتهاء من إجراءات المراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي.

وأكد حرص قيادة القوات المشتركة على تبنيها وتطبيقها لقواعد الاشتباك بما ينسجم ويتماشى مع قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني ومن أهمها “افتراض أن كل شخص في اليمن هو شخص مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع”.

كما أكد التزام قوات التحالف القانوني والأخلاقي بحماية الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذها لكل الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن تجنيبهم آثار الصراع، وأن عملياتها الجارية تسير وفق أعلى معايير وآليات الاستهداف الحديث.

وأضاف أن هذه المعايير تشمل بناء وتحديد الهدف العسكري المشروع، لتحقيق الأهداف العملياتية والضرورة العسكرية في اختيار الهدف، وتمييزه وتطبيق مبدأ التناسب باستهدافه والأخذ بالاعتبار للعوامل الإنسانية وتسخير جميع مصادر ووسائل الاستخبارات المتعددة لتأكيده.