الاحتلال يغلق شاطىء «زيكيم»

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شاطئ منطقة “زيكيم” في عسقلان أمام الإسرائيليين.

وأفادت القناة الإسرائيلية العاشرة بأن ” الجيش اغلق شاطئ زيكيم أمام الإسرائيليين جراء التوتر الأمني مع قطاع غزة “.

كما أعلن جيش الاحتلال عن حظره التنزه في 3 مواقع قريبة من قطاع غزة خشية التعرض للاستهداف، والمواقع هي تلة الأجراس، وتلة نزميت، والنصب التذكاري (السهم الأسود) وجميعها قريبة من السياج الفاصل مع القطاع.

يشار الى أن قوات الاحتلال نشرت “منظومة القبة الحديدية” في مدينة تل أبيب المحتلة والمناطق المحيطة بها.

وذكر موقع والا العبري، أن الاحتلال نشر القبة الحديدية في تل أبيب والمناطق المحيطة بها وسط فلسطين المحتلة، مشيراً الى أن ذلك يأتي تخوفا من رد حركة الجهاد الإسلامي على استهداف النفق قبل أسبوعين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

يشار الى أن الاحتلال الاسرائيلي قصف مؤخرا نفقا لسرايا القدس على حدود قطاع غزة بـ 5 صواريخ ارتقى على إثر ذلك 12 شهيدا 5 منهم احتجزهم الاحتلال بعد اخراجهم من النفق.

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