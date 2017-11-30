الإمارات تحيي ذكرى “يوم الشهيد”

تحيي دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، ذكرى “يوم الشهيد”، من خلال مراسم وفعاليات بالعاصمة أبوظبي وبقية أنحاء الدولة، حيث تم تنكيس العلم قبل رفعه مجددا، والوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الإمارات.

وحضر مراسم الاحتفاء بيوم الشهيد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما حضر المراسم في واحة الكرامة حكام الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وحكام الإمارات قاموا “بتقليد عائلات شهداء الوطن الأبرار أوسمة المجد والكرامة”.

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