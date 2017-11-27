الأمن يحرر مختطفاً من قبل 4 أشخاص في عمان

حررت قوات الأمن اليوم الاثنين، مواطناً اختطفه 4 أشخاص داخل مركبة في منطقة العبدلي وسط عمان، وفقاً لمصدر أمني.

وفي التفاصيل، قال المصدر إن بلاغا ورد إلى مركز القياده والسيطرة من شخص أفاد خلاله بأنه شاهد مجموعة من الأشخاص يقومون بخطف شخص آخر من منطقة العبدلي بواسطة مركبة تم تغطية لوحات أرقامها حيث تم على الفور تعميم أوصاف المركبة على كافة دوريات النجدة العاملة في محيط البلاغ لتقوم تلك الدوريات بعمليات المسح والبحث عن المركبة لضبطها ومن فيها.

وأضاف المصدر أن إحدى دوريات النجدة العاملة في منطقة وادي الرمم تمكنت بعد مشاهدة مركبة تحمل ذات الأوصاف للمركبة المعمم عليها من ملاحقتها لحين إيقافها وضبط 4 أشخاص بداخلها ومعهم آخر أدعى قيام اولئك الأشخاص بخطفه لوجود خلافات عائلية سابقة وضبط بحوزة المقبوض عليهم 3 “بلطات” و3 سكاكين وتم تسليم كافة الأشخاص للمركز الأمني لاتخاذ المقتضى القانوني.

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