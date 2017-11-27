الأمن يحذر من أسلوب احتيالي جديد

قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام إن عددا من الشكاوى وردت للعاملين في أقسام إدارة البحث الجنائي المنتشرة في العاصمة حول قيام شخص مجهول بنشر إعلان عبر أحد المواقع الإعلانية المبوبة على الإنترنت حول تأجير مركبات تابعة لشركات التوصيل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ليقوم الضحية عند مشاهدة الإعلان بالتواصل مع صاحب الإعلان والتوجه إليه واعطائه ملبغا ماليا وتوقيع سندات إدانة بقيمة المركبة المفترضة من أجل اتمام عملية التأجير ليتوارى ذلك الشخص بعد أخذ المبلغ المالي عن الانظار.

وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام أنه ومن خلال التحقيقات الفنية التي قام بها المحققون بالتنسيق مع وحدة الجرائم الإلكترونية تمكنوا من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي في تلك القضايا والقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بارتكاب 5 قضايا بذات الطريقة وأخذ مبالغ مالية من الضحايا بعد ايهامهم بأنه مندوب عن شركات التوصيل عبر هواتف التطبيقات الذكية بالاشتراك مع شخصين آخرين جاري البحث عنهما.

وتهيب مديرية الأمن العام بكافة الأخوة المواطنين الحذر عن اتمام أية معاملات مالية أو تجارية والتأكد والتوثق من كافة الجهات المعنية قبل إتمامها واتباع الأطر القانونية وعبر الجهات والشركات المعنية مباشرة بطلباتهم ومعاملاتهم دون اللجوء لوسطاء لذلك.

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