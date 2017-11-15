الأشغال الشاقة لـ 6 من مؤيدي داعش

أصدرت محكمة امن الدولة، اليوم الاربعاء، احكاما بحق ستة متهمين من مؤيدي عصابة داعش الارهابية، تراوحت ما بين الوضع بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات وعدم المسؤولية عن التهم المسندة.

وأدانت المحكمة خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس محكمة امن الدولة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، بحضور مدعي عام امن الدولة القاضي العسكري النقيب بشار الزيود، متهمين شقيقين بتهمة الترويج لأفكار جماعة ارهابية وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة سنتين.

وشملت الاحكام طالب ثانوية عامة ادانته المحكمة بتهمة محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة سنتين بعد اخذ المحكمة بالأسباب التقديرية المخففة كونه طالب ثانوية عامة في مقتبل العمر.

وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية ثلاثة متهمين عن التهم المسندة اليهم.

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