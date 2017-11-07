اسرائيل تتوعد بتحويل غزة لكتلة نار حال رد المقاومة على قصف النفق

هدد مسؤول قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، المقاومة الفلسطينية، بتحويل قطاع غزة إلي كتلة من النار وتنفيذ عملية اجتياح واسعة لغزة، حال قيام المقاومة بأي رد على قصف النفق، حسبما ذكر موقع «مفزاك لايف» الإخباري العبري، اليوم الثلاثاء.

وبحسب الموقع العبري، فأن قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي رفعت درجة الاستعداد تحسبا لإطلاق صواريخ أو محاولة أي من فصائل المقاومة الفلسطينية اختراق الأراضي المحتلة وتنفيذ عمليات انتقامية ضد إسرائيل.

وأشار الموقع إلى أن هذه الاستعدادات تأتي في أعقاب تأكيد الفصائل الفلسطينية أنها سترد على القصف الإسرائيلي الذي استهدف نفقا لحركة الجهاد الإسلامي، شرقي خان يونس في قطاع غزة.

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