استقالة رئيس الوزراء اللبناني بسبب تدخلات إيران

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته، يوم السبت، في كلمة متلفزة هاجم فيها حزب الله وتدخلات إيران في لبنان والمنطقة العربية.

وقال الحريري “شهدنا ما أشار إليه رأس النظام الإيراني أن إيران تسيطر على مصير المنطقة وإنه لا يمكن في سوريا ولبنان والعراق القيام بخطوة مصيرية دون إيران.”

وأضاف أن إيران حولت حزب الله إلى دولة داخل الدولة تسيطر على كل مقاليد الأمور.

وأضاف “أقول لإيران أنتم الخاسرون وستنهض أمتنا كما ردت عليكم في البحرين واليمن وسترد عليكم في كل أماكن الأمة وسيرد الشر عليكم.”

وقال “عندما تحملت المسؤولية عاهدتكم على السعي لوحدة اللبنانيين وترسيخ مبدأ النأي بالنفس ولقيت أذى كثيراً وترفعت عن الرد ولكن هذا للأسف لم يزد إيران إلا تدخلاً في سلطة الدولة وفرض الأمر الواقع.”

وأضاف الحريري “أيها الشعب اللبناني إن حالة الإحباط التي تسود بلدنا وحالة التشرذم وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة واستهداف الأمن الاقليمي من لبنان وتكوين عداوات أمر لا يمكن إقراره أو الموافقة عليه تحت أي ظرف.”

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