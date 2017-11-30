ارتفاع عدد قتلى اشتباكات الحوثي وصالح

ارتفعت أعداد قتلى الاشتباكات بين ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في صنعاء إلى 30 قتيلا معظمهم من الحوثيين.

واندلعت المواجهات، بعد هدوء حذر، عقب ساعات من المواجهات التي خلفت 17 قتيلا معظمهم من ميليشيات الحوثي وجرح العشرات.

ونشر الرئيس السابق قوات موالية له في المدخل الجنوبي والشرقي لصنعاء، معززة بمسلحين قبليين يدينون بالولاء لصالح.

من جانب آخر، حشد الحوثيون مقاتليهم في مداخل الأحياء والمربعات الأمنية، التي تخضع لسيطرة صالح لاسيما في الجزء الجنوبي.

ودفعت ميليشيات الحوثي بتعزيزات لها من شمال صنعاء إلى أطراف شارع الجزائر والحي السياسي اللذين شهدا اشتباكات عنيفة.

وذكرت ميليشيات الحوثي أنها أسرت عددا من العسكريين الموالين لعلي عبدالله صالح داخل جامع الصالح.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت بين حليفي الانقلاب على إثر محاولة الحوثيين التمركز في جامع الصالح، الذي يقولون إن صالح يقوم بتخزين أسلحة في أنفاق أسفل المسجد.

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