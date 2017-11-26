اجتماعات منتظمة بين تركيا وروسيا لإيجاد حل للأزمة السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إن مسؤولين من بلاده وروسيا قد يجتمعون كل نصف شهر أو شهر من أجل إيجاد حل للأزمة السورية.

وأضاف أردوغان في كلمة بحفل تخرج دفعة من ضباط الصف بجامعة الدفاع الوطنية بمدينة (باليكسير) غربي تركيا أن “العالم كله رأى الأمل والاستقرار والسلام في اجتماع قمة (سوتشي) الروسية” التي جمعته بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني الأربعاء الماضي.

وأشار إلى أن السوريين أيضا لمسوا إمكانية عودتهم إلى وطنهم بعد أعوام عدة، معربا عن أمله أن يرى قريبا انعكاس قرارات القمة على الساحة بشكل بارز.

وكان أردوغان قد لمح إلى إمكانية اجراء اتصالات مع الرئيس بشار الأسد، في إشارة إلى أن موقفه قد يلين تجاه الزعيم السوري.

وردا على سؤال عن احتمالية إجراء اتصال أو تعاون مع الأسد، في ظل معارضة الزعيمين للمقاتلين الأكراد، قال أردوغان لصحفيين: “الأبواب السياسية دائما مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة.”

ونقلت تصريحاته صحيفة حرييت ووسائل إعلام محلية أخرى. وكانت تركيا تعارض بشدة أي دور للأسد في مستقبل سوريا.

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