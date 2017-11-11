اتفاق ثلاثي أردني أميركي روسي بشأن سوريا

اتفقت الأردن والولايات المتحدة وروسيا على تأسيس منطقة خفض التصعيد المؤقتة جنوبي سوريا، وقد وقع ممثلو الدول الثلاث على مذكرة المبادئ بهذا الشأن في العاصمة الأردنية عمان، السبت.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية، وزير الإعلام، محمد المومني، أن الاتفاق خطوة هامة ضمن الجهود الثلاثية المشتركة لوقف العنف في سوريا وإيجاد الظروف الملائمة لحل سياسي مستدام للأزمة السورية.

وقال المومني إن الاتفاق الجديد يدعم الترتيبات، التي اتخذتها الدول الثلاث في السابع من شهر يوليو الماضي لدعم اتفاق وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس المتفق عليها في جنوب غرب سوريا، حيث بدأ العمل به في التاسع من الشهر ذاته.

وكانت المباحثات بين الدول الثلاث بدأت بمبادرة أردنية خلال شهر مايو الماضي، وأفضت إلى اتفاق لدعم وقف إطلاق النار وخفض التصعيد الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي.

يذكر أن الدول الثلاث اتفقت خلال شهر يوليو الماضي على أن دعم وقف إطلاق النار هو خطوة نحو خفض دائم للتصعيد في جنوب سوريا وإعادة الاستقرار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

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