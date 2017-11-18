االجبهة الشعبية: يجب توحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة إغلاق منظمة التحرير في واشنطن

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن تهديد الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن يُجابه بتوحيد الموقف الفلسطيني ضد هذه السياسة وعبر الإسراع في انجاز المصالحة.

وأوضح بيان للجبهة السبت أن التهديد الأمريكي تأكيد على سياسة ثابتة ومعادية طالما اعتمدتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية، كما أنها تعبير عن الدعم المطلق والمتواصل للاحتلال.

وأضافت الجبهة أن المطلوب لمواجهة هذه السياسة الأمريكية يكمن في عدم الرضوخ للضغوطات التي تمارسها واشنطن على القيادة الفلسطينية، والقطع مع الأوهام والرهانات على أي دورٍ محايد لها تجاه الصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي.

كانت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية قالت اليوم إن الولايات المتحدة حذرت منظمة التحرير من إغلاق مكتب بعثة التمثيل الفلسطيني في واشنطن “إذا لم توافق السلطة على بدء المفاوضات مع إسرائيل”.

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