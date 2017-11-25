إقامة نصب تذكاري لضحايا “مجزرة الروضة”

كلف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، القوات المسلحة بإقامة نصب تذكاري عملاق بقرية الروضة شمال سيناء تخليدا لذكرى ضحايا حادث مسجد قرية الروضة الإرهابي.

ووجه الرئيس السيسي بأن يتم تصميم النصب وفقا لأحدث التصميمات العالمية.

وأعلن النائب العام المصري في بيان أن 235 شخصا قتلوا وأصيب 109 آخرون في الهجوم الدامي على مسجد قرية الروضة.

وبعد ساعات من الهجوم أعلن الجيش المصري شن ضربات جوية على أهداف في الجبال الواقعة حول بئر العبد وتدمير مركبات وبؤر لها صلة بالهجوم.

وقال الرئيس المصري في كلمة بثها التلفزيون: “ستقوم القوات المسلحة والشرطة بالثأر لشهدائنا واستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة”.

ويمثل الهجوم على مسجد تغييرا في أسلوب متشددي شمال سيناء الذين اعتادوا مهاجمة قوات الجيش والشرطة والكنائس.

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