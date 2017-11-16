إغلاق جزئي وكلي لبعض شوارع عمان الجمعة والسبت

تباشر أمانة عمان أعمال تأهيل وصيانة لنفق مجمع جبر ، وتركيب جسر مشاة على شارع مادبا ، وصيانة لعبارات صندوقية وسط البلد ، فضلا عن تمديد خطوط صرف صحي من قبل شركة مياهنا في المقابلين وجاوا وخريبة السوق. وهو ما يتطلب بالتعاون مع إدارة السير المركزية إغلاق جزئي وكلي لعدد من الشوارع التي يجري العمل عليها، وذلك إعتباراً من بعد منتصف هذه الليلة الجمعة 17 تشرين الثاني ولغاية يوم بعد غد السبت . وفقا لمدير دائرة الإدارة المشتركة في الأمانة المهندس محمد الفاعوري .

وتهيب الأمانة بالاخوة المواطنين الإلتزام بالشواخص الارشادية والتحذيرية وتوجيهات رقباء السير وأعوان المرور المتواجدين في الموقع .

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