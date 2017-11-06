إحباط تهريب 200 ألف حبة مخدرة

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات، تهريب 200 ألف حبة مخدرة أخفيت بإحدى الشاحنات، وألقت القبض على مروجين في جنوب عمان بعد مقاومة شديدة.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام “إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، وبعد تتبعهم لمعلومات وردت اليهم حول قيام مجموعة من الأشخاص بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيدا لتهريبها الى خارج البلاد، تمكنوا ومن خلال ما قاموا به من تحقيقات ورصد وتتبع لعدد من المشتبه بهم، من تحديد آلية التهريب بواسطة إخفاء المواد المخدرة داخل إحدى مركبات الشحن في مخبأ سري، واستمرت عمليات المراقبة والرصد لحين ضبط المركبة والأشخاص المتورطين في القضية”.

وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام “أن فريق التحقيق الذي تولى متابعة القضية نفذ مداهمة لمكان إخفاء مركبة الشحن بعد تحديد مكان تواجدها وتمكن من ضبطها وإلقاء القبض على أحد الأشخاص المتورطين، وعثر بعد تفتيشها على 200 ألف حبة مخدرة أخفيت داخل مخبأ سري أعد في جسم المركبة لتلك الغاية، كما وألقي القبض لاحقا على شخصين تورطا في القضية، وأحيلت القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة”.

وفي قضية أخرى، تمكن العاملون في شعبة مكافحة مخدرات العاصمة، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص أحدهم من جنسية عربية وبحوزتهم 20 ألف حبة مخدرة بعد أن أبدوا مقاومة شديدة للقوة الأمنية؛ حيث كانت مرتبات الشعبة قد تلقت معلومات عن حيازة مجموعة من الأشخاص المشبوهين كمية من الحبوب المخدرة وأنهم يقومون بنقلها بواسطة إحدى المركبات، وجرى على الفور تحديد مكان المركبة والأشخاص في إحدى مناطق جنوب عمان، وتم التحرك للمكان وفتح نقاط غلق من أجل إيقاف المركبة، وضبط من بداخلها، وعند مشاهدة المركبة من قبل إحدى الدوريات، رفض من بداخلها الامتثال لأوامر الدورية، وقام بصدم المركبة العسكرية ومركبة أخرى كانت بالمكان ولاذ بالفرار ليتم عندها مطاردتها من قبل عدد من الدوريات لحين التمكن من إجبارها على التوقف، وعند محاولة إيقاف الأشخاص الثلاثة أبدوا مقاومة شديدة للقوة، إلا أنهم تمكنوا من السيطرة والقبض عليهم، وبوشرت التحقيقات معهم تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

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