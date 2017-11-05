أويحيى: لن أترشح للرئاسة إذا ترشح بوتفليقة

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر، أحمد أويحيى، إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في حال أقدم على ذلك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وسخر رئيس الوزراء الجزائري، بشدة من المعارضة ووصفها بالذئب “خاصة الجزء الذي كان في السلطة”، وفق ما نقلت صحيفة “الشروق” الجزائرية.

وأضاف في لقاء بمدينة سطيف، إلى ما عانته بلاده من الإرهاب، وقال إن الرئيس بوتلفليقة قام بإصلاحات جنبت البلاد وقوع في الكثير من المآسي الجديدة.

وكان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني في الجزائر، جمال ولد عباس، قد قال مؤخرا، إنه لا يمكن القبول برئيس للبلاد إلا من الحزب الحاكم أي من جبهة التحرير الوطني.

وأورد ولد عباس، في لقاء بمدينة البويرة، شمال البلاد، أن جبهة التحرير الوطني هي من حررت الجزائر من الاستعمار الفرنسي وهي من تحكمها، وانتقد من وصفهم بـ”أبواق لا تبعث على الخوف”، في إشارة إلى الخصوم.

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