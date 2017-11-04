أول قضية اغتصاب “فعلية” قد تقود إلى اعتقال واينستين

قالت شرطة مدينة نيويورك الجمعة إن لديها رواية معقولة من امرأة لم تحدد اسمها ساقت مزاعم اغتصاب ضد منتج هوليوود هارفي واينستين وإنها تجمع أدلة من أجل احتمال إصدار أمر اعتقال.

وقال روبرت بويس نائب رئيس شرطة مدينة نيويورك في مؤتمر صحفي إن الضحية المزعومة “سردت قصة معقولة ومفصلة”.

وأضاف “لدينا قضية فعلية هنا”. وقال إن الشرطة علمت بهذا الاتهام في 25 أكتوبر.

وأشار إلى أن القضية تعود إلى سبع سنوات مضت قائلا “علينا أن نمضي قدما في جمع الأدلة”.

وقال بويس إنه نظرا لأن واينستين خارج الولاية فإن الشرطة ستحتاج إلى أمر من محكمة من أجل أي اعتقال له.

ولم يرد ممثل واينستين ومحاميه على طلبات لرويترز للتعليق.

وزعم عدد من النساء أن منتج هوليوود تحرش بهن أو اعتدى عليهن جنسيا على مدى العقود الثلاثة الماضية.

ونفى واينستين ممارسة الجنس مع أي امرأة دون رضاها.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط