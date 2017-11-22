أول رد من كوريا الشمالية على “قبعة الإرهاب”

وصفت كوريا الشمالية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة إدراجها دولة راعية للإرهاب بأنه “استفزاز خطير” يبرر تطويرها لأسلحة نووية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاربعاء أن البلاد لا علاقة لها بالإرهاب و “لا يهمنا ما إذا كانت الولايات المتحدة تضع قبعة الإرهاب على رؤوسنا.”

وأضاف البيان أن التحرك الأميركي يظهر أن كوريا الشمالية ينبغي أن تواصل “الإمساك بقوة بالسيف النووي الثمين” لحماية نفسها من العداء الأميركي.

وكانت الولايات المتحدة أعادت كوريا الشمالية مجددا إلى قائمتها السوداء “للدول الراعية للإرهاب”، بهدف زيادة الضغوط على برنامجها النووي.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إنه بالإضافة إلى تهديدها العالم بالدمار النووي، فإن كوريا الشمالية دعمت مرارا الإرهاب الدولي، بما في ذلك عمليات الاغتيال على أراض اجنبية”.

وكان تم حذف بيونغيانغ من القائمة عام 2008.

وفرضت على بيونغيانغ عقوبات مشددة بسبب نشاطاتها النووية والصاروخية. وهناك ثلاث دول أخرى على قائمة الدول الراعية للإرهاب: إيران والسودان وسوريا.

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