أمن الدولة تصدر أحكاما بالأشغال الشاقة في قضايا مخدرات

عمان- أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين، حكما بالأشغال الشاقة 7 أعوام ونصف العام بحق 3 متهمين من تجار الحبوب المخدرة “الكبتاجون” وغرامة 5 آلاف دينار لكل منهم.

وجرمت المحكمة خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي العسكري، الرائد ضيف الله الزبون، وعضوية القاضيين العسكريين الرائد جهاد العتوم والرائد خالد المعايطة وبحضور مدعي عام أمن الدولة المتهم الرئيسي بجناية استلام مادة مخدرة بقصد الاتجار، أما البقية فقد جرما بجناية تسليم مادة مخدرة بقصد الاتجار.

وأصدرت المحكمة حكما بوضع متهم بالأشغال الشاقة المؤقتة 7 أعوام ونصف بعد ضبط مادة عشبية مخدرة “ماريغوانا” مزروعة بأحد المزارع في منطقة الشونة بجناية زراعة أشتال نتج عنها مادة مخدرة خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي المدني أحمد العمري وعضوية القاضي منتصر عبيدات والقاضي العسكري الرائد عبد السلام العساف وبحضور مدعي عام أمن الدولة.

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