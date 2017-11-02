أمر اعتقال بحق رئيس إقليم كتالونيا المعزول

طلب المدعي العام الإسباني من قاض بمحكمة عليا إصدار مذكرة اعتقال أوروبية بحق الرئيس المعزول لإقليم كتالونيا كارلس بودجمون لتخلفه عن الحضور أمام جلسة بالمحكمة، الخميس.

ونقلت رويترز عن محامي بودجمون في بلجيكا، التي انتقل إليها رئيس الإقليم المعزول و4 من أعضاء حكومته المقالة، قوله إن المناخ في إسبانيا “ليس جيدا”، وإن موكله يرغب في البقاء بعيدا، لكنه سيتعاون مع المحاكم.

وكان مصدر مطلع قال إن المدعي العام الإسباني طلب، الخميس، من قاض بالمحكمة العليا سجن قادة الانفصال في كتالونيا، لحين التحقيق بشأن دورهم في مسعى الإقليم للاستقلال، الذي وصفه بأنه غير قانوني.

وأدلى 9 من أعضاء حكومة كتالونيا المقالة بشهاداتهم، الخميس، ردا على اتهامات ببث الفتنة والتمرد وسوء استخدام المال العام.

وأوصى النائب العام بالإفراج عن أحدهم بكفالة 50 ألف يورو (58275 دولارا) وهو سانتي بيلا الذي تنحى من عضوية مجلس وزراء الإقليم قبل إعلان برلمانه الاستقلال من جانب واحد، الجمعة، وكان يدعو منذ ذلك الحين إلى حل يقوم على التفاوض مع حكومة مدريد.