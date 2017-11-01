أطعمة شائعة تحمي الدماغ وتقوي الذاكرة

يبذل الناس جهدا للحفاظ على رشاقتهم، فيواظبون على تناول بعض الأطعمة أو ينصرفون عن أخرى، لكنهم مدعوون أيضا إلى الإقبال على بعض الأغذية المساعدة على تقوية الدماغ والذاكرة.

وأظهرت دراسات طبية عدة أن للنظام الغذائي تأثيرا على الدماغ، مما يعني أن قدرة الواحد منا على المستوى العقلي، ستختلف مستقبلا بحسب ما نأكله في أيامنا هذه.

وبحسب ما نقل موقع “بولد سكاي”، فإن الأغذية المفيدة للدماغ تكون مقاومة للأكسدة وتحتوي على نسبة مهمة من الفيتامينات والمعادن.

ومن الأغذية المفيدة للدماغ زيت الزيتون، فهو غني بمادة البوليفينول التي تحمي من التأكسد وتحمي من أمراض الدماغ.

ويساعد زيت جوز الهند أيضا على حماية الدماغ، إذ يعمل على تعزيز الخلايا العصبية ويحول دون تفاقم الشقوق في الدماغ، ويزودها بما تحتاجه من دهون حتى تعمل بشكل سليم.

ويوصي الخبراء بالأفوكادو التي تحتوي على الفيتامين “ك” وحمض الفوليك الذي يقي من وقوع جلطة للدم في الدماغ.

فضلا عن ذلك، يجدر بالحريصين على صحة أدمغتهم أن يتناولوا السمك البري باعتباره مصدرا مهما لـ”لأوميغا 3″، إلى جانب التوت والكركم والبيض والجوز والقنبيط والسبانخ.