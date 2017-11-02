أزمة كتالونيا.. نادي برشلونة يرد على إجراءات مدريد التصعيدية

أعرب نادي برشلونة الإسباني، الخميس، عن إحباطه إزاء مذكرات الاعتقال التي أصدرها القضاء بحق أعضاء من الحكومة الكتالونية المقالة، على خلفية استفتاء انفصال الإقليم عن إسبانيا.

وقال النادي، في بيان نشره الخميس على حسابه في موقع تويتر، إن برشلونة يعتبر أن مثل هذه الإجراءات لا تساهم في تعزيز الوحدة والدفع قدما باتجاه حوار قائم على الاحترام المتبادل.

وكان القضاء الإسباني أمر بوضع ثمانية من أعضاء الحكومة الكتالونية المقالة في التوقيف الاحترازي، لإجراء مزيد من التحقيقات في دورهم في إعلان الإقليم الانفصالي استقلاله من جانب واحد.

ومن المسؤولين الثمانية أوريول جونكيراس، نائب رئيس كتالونيا المقال كارليس بوتشيمون الموجود حاليا في بلجيكا ويرفض المثول أمام محكمة استدعته في مدريد.

ويشمل الأمر القضائي أيضا وزيرا سابقا في الحكومة الكتالونية استقال قبيل إعلان البرلمان الانفصال، لكن من الممكن الإفراج عنه إذا ما دفع كفالة قدرها 50 ألف يورو (58 الف دولار).

وأضاف النادي، الذي يمثل مدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا، أنه بناء على الظروف الاستثنائية فإن النادي يدعو إلى الهدوء، ويؤكد مجددا حرصه حل النزاع بطريقة سلمية انطلاقا من مبادئ الحرية والديمقراطية.

والخميس أيضا، طالبت النيابة العامة الاسبانية إصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق بوتشيمون وأربعة من أعضاء حكومته المقالة، كذلك بعدما رفضوا العودة إلى مدريد للتحقيق معهم.

وتم استدعاء الخمسة، الذين يعتقد أنهم جميعا في بلجيكا، للمثول أمام المحكمة الوطنية، ووجهت النيابة إليهم تهما بإثارة الفتنة والعصيان وإساءة استخدام الأموال العامة على خلفية تحركهم من أجل انفصال الإقليم.