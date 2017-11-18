أردوغان يرفض تجاوز “السلوك المهين” بـ”اعتذار بسيط”

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت اعتذارا من حلف شمال الأطلسي بعد ورود اسمه ضمن “قائمة أعداء” وضعت على ملصق أثناء تدريب.

وقال أردوغان في خطاب بثه التلفزيون على الهواء مباشرة “رأيتم السلوك المهين خلال تدريب لحلف شمال الأطلسي أمس. هناك أخطاء لايرتكبها حمقى ولكن يرتكبها أناس بلا أخلاق”. وتابع قائلا “هذا أمر لا يمكن تجاوزه باعتذار بسيط”.

وعن طبيعة الحادث، كان أروغان، قال الجمعة في خطاب، إن “شكلا من +لوحة أهداف+” نشرت خلال التدريب”، قبل أن يضيف “على هذه اللوحة كانت هناك صورة مصطفى كمال أتاتورك واسمي. تلك كانت الأهداف”.

وقال أردوغان الجمعة إن بلاده سحبت جنودها وعددهم 40 فردا من تدريب للحلف في النرويج بعد الواقعة، قبل أن يقدم الناتو اعتذارا، وكذلك النرويج.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال في بيان “أعتذر عن الإساءة التي وقعت”، مشيرا إلى أن الحادث جاء نتيجة “عمل فردي”، ولا يعكس وجهة نظر الحلف.

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