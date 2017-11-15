أجواء خريفية وارتفاع الحرارة غدا

تستمر الأجواء نهار اليوم خريفية معتدلة وتكون غالباً مشمسة في عموم المناطق، وفقا لموقع طقس العرب.

وأوضح الموقع، ان الرياح تكون متغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في حين، تكون الأجواء باردة نسبياً، وغائمة جزئياً بسحب عالية والرياح شرقية خفيفة السرعة ليلاً.

وتوقع “طقس العرب” أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار غد، لتتجاوز معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6-7 درجات مئوية، وتكون الأجواء خريفية دافئة إلى مائلة للحرارة عموماً مع ظهور بعض السحب العالية، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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