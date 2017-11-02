أجواء خريفية معتدلة نهارا وباردة نسبيا ليلا

تستمر درجات الحرارة نهار اليوم دون معدلاتها نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.

وأفاد موقع طقس العرب، ان الطقس يكون خريفياً مائلاً للبرودة في عموم المناطق، وتتكاثر السحب مجدداً ويتوقع هطل زخات محلية من المطر في أجزاء من شمال ووسط وشرق البلاد، قد يصحبها الرعد في بعض المناطق، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات، تتحول عصراً لتصبح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين، تسود أجواء باردة نسبياً إلى باردة ورطبة في عموم المناطق، مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة ليلاً، ويتوقع هطل زخات محلية من المطر في أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتوقع “طقس العرب”، أن تبقى درجات الحرارة نهار غد دون معدلاتها نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية، ويكون الطقس خريفياً مائلاً للبرودة في عموم المناطق مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، وتستمر الفرصة متاحة لهطل زخات محلية من المطر في أجزاء من شمال ووسط البلاد حتى ساعات العصر، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات، تتحول عصراً لتصبح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.