أجواء باردة.. وزخات رعدية شمال وشرق المملكة

تستمر درجات الحرارة نهار اليوم دون معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتسود أجواء باردة في الجبال، وأقل برودة في باقي المناطق، ولطيفة في البحر الميت والعقبة. مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، وفقا لموقع طقس العرب.

وأوضح الموقع، انه يتوقع مع ساعات العصر هطول زخات محلية رعدية من المطر في أجزاء من شمال وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة صباحا، تتحول إلى شمالية غربية عصرا، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. في حين، تسود أجواء باردة بوجه عام، مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة لتساقط زخات محلية من المطر في أجزاء من شمال وشرق المملكة ليلا، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات.

وتوقع “طقس العرب”، ان تكون درجات الحرارة نهار غد دون معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بقليل، ويتوقع تشكل الضباب في بعض مناطق السهول الشرقية والبادية مع ساعات الصباح الباكر مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتسود أجواء باردة في الجبال، وأقل برودة في باقي المناطق، ولطيفة في البحر الميت والعقبة، مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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