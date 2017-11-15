أبو الغيط يدعو بريطانيا لإصلاح “الخطأ التاريخي” والاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الأربعاء، الحكومة البريطانية الى العمل على “إصلاح الخطأ التاريخي”، الذي ارتكبته بإعلان وعد بلفور عبر الاعتراف بدولة فلسطينية قائمة على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أبو الغيط على هامش احتفال غرفة التجارة العربية البريطانية بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيسها بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت.

وقال أبو الغيط: “وعد بلفور نجم عنه ظلم كبير بحق الشعب الفلسطيني الذي لا يزال مجردا من أملاكه ويقبع تحت الاحتلال الإسرائيلي”، مضيفا أن على الحكومة البريطانية انتهاز الفرصة للاعتراف بدولة فلسطينية قائمة على حدود عام 1967.

ودعا في هذا السياق غرفة التجارة العربية البريطانية إلى حشد الدعم اللازم لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية وللسلام في الشرق الأوسط.

وأكد أن الأوضاع، التي تعيشها المنطقة العربية تتطلب في المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون بين الدول العربية فيما بينها ومع بقية دول العالم من أجل تحقيق الاستقرار وتهيئة المناخ المناسب للتجارة والاستثمار، وفقا لما ذكرت “وكالة كونا”.

من جانبه، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، إن التحديات التي تواجهه اقتصادات الدول في القرن الـ21 تتطلب مزيدا من التعاون والانفتاح لتحقيق رغبات المواطنين والاستفادة من القدرات والفرص المتاحة.

وأشار بيرت إلى الفرص المتاحة للاقتصاد العربي في بلاده، لاسيما في ظل التغيرات التي سيشهدها الاقتصاد البريطاني بعد الخروج رسميا من الاتحاد الأوروبي، التي من شأنها ان تدفع بعجلة التعاون بين الجانبين لمستويات أكبر خلال الفترة المقبلة.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط