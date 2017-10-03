3 وفيات بحادث تصادم في الطفيلة

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب آخر إثر حادث تصادم وقع مساء الخميس بين صهريج وتريلا بين منطقة الحسا وجرف الدراويش في محافظة الطفيلة.

وذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية إنقاذ وإسناد الجنوب تعاملت مع الحادث الذي نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص إثر تعرضهم لإصابات بالغة، وإصابة آخر بجروح ورضوض مختلفة بالجسم.

وأضافت إدارة الإعلام أن فرق الدفاع المدني تحركت على الفور لموقع الحادث، وقامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، ونقله وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأمير زيد العسكري، وحالة المصاب العامة بالغة.