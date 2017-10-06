وفاتان بحادثي سير في عمان والمفرق

توفي شخصان وأصيب آخر إثر حادثي سير منفصلين وقعا في العاصمة عمان والمفرق، وفقا لما ورد في بيان صادر عن الدفاع المدني اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل قال البيان إن شخصا يبلغ من العمر 35 عاما توفي وأصيب آخر، إثر تصادم مركبتين في منطقة اليادودة جنوبي عمان.

وأضاف البيان أن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ومن ثم نقله وإخلاء الوفاة لى مستشفى التوتنجي وحالة المصاب العامة متوسطة.

وفي المفرق توفي شخص يبلغ من العمر (42) عاماً نتيجة تعرضه لإصابات بالغة في الجسم إثر حادث تدهور مركبة في منطقة حي الفدين.

وعملت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق على إخلاء الوفاة إلى مستشفى المفرق الحكومي، وفق البيان ذاته.