وفاة مصاب “حادثة الثأر” في شارع الجامعة بعمان

توفي شاب عشريني اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته التي تعرض لها قبل أيام عندما أطلق أشخاص النار عليه في الشارع العام قرب الجامعة الأردنية غرب عمان، على خلفية “ثأر”، وفقا لمصدر أمني.

وقال المصدر إن الشاب المصاب بحادثة شارع الجامعة الأردنية لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الجمعة، في المستشفى إثر مضاعفات خطيرة نتجت عن الإصابة التي تلقاها في رأسه.

وكان الشاب أصيب الثلاثاء الماضي، أثناء مروره قرب الجامعة الأردنية بعدما اعترضه أشخاص أطلقوا النار عليه ثم لاذوا بالفرار، حيث بينت التحقيقات الأمنية أن الحادثة وقعت على خلفية “ثأر” من جريمة قتل سابقة بمحافظة مادبا قبل أشهر، ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على كامل ملابساتها.