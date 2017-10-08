وفاة أردنيتين بلوس أنجلوس إثر حادث سير مروع

لوس انجلوس – أعلنت مصادر شرطة مدينة لوس انجلوس في وقت متأخر من ليلة الجمعة/السبت وقوع حادث مأساوي نتج عنه وفاة شابتين أردنيتين.

ووفق المصادر فإن الشابتين هما أماندا الفار/22 عاما، من سكان بانوراما سيتي، ولينا عماري/21 عاما، من سكان ريسدا في كاليفورنيا.

وقالت الشرطة ان السرعة الزائدة كانت السبب في الحادث؛ حيث اصطدمت السيارة بإحدى الأشجار ما تسبب باشتعال النار فيها بعد أن انقسمت إلى قسمين.

وحسب قناة abc الإخبارية الأمريكية، أكد شاهد عيان كان متواجدا في المنطقة وقت وقوع الحادث أن السيارة كانت تحمل أربعة أشخاص وكانت تسير مسرعة في شارع لاسين بمدينة لوس انجلوس إلى جانب سيارة أخرى. هذا وبثت الشرطة الأمريكية مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة يظهر سيارة سيدان سوداء تسير مسرعة جداُ قبل الحادث بثوانٍ قليلة، كما يظهر ضوء خاطف في زاوية الفيديو سببه ارتطام السيارة بالشجرة واشتعال النيران فيها.