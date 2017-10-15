وزيرة فرنسية: من الأفضل أن يُقتل مسلحو داعش بالرقة

اعتبرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أنه “من الأفضل” أن يُقتل أكبر عدد من مسلحي تنظيم داعش خلال المعارك في الرقة، معقل التنظيم في سوريا.

وقالت الوزيرة في برنامج “لو غران روندي-فو”: “نحن نقف إلى جانب حلفائنا للقضاء على داعش، ونقوم بكل شيء من أجل ذلك”.

وتابعت: “ما نريده هو الوصول إلى نهاية هذه المعركة، وبالتأكيد إذا ما قضى متشددون في هذه المعارك، سيكون ذلك أفضل بكثير”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضافت بارلي: “إننا نربح هذه المعركة تدريجيا، وما نستطيع القيام به، هو الاستمرار في هذه المعركة للقضاء على أكبر عدد من المتشددين، وهذا ما نفعله منذ أشهر. يجب أن نستمر حتى النهاية”.