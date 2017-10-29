وزيرة الجيوش الفرنسية: الإرهاب لن ينتهي بهزيمة داعش

اعتبرت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورانس بارلي، خلال زيارة للعاصمة الإماراتية أبوظبي، الأحد، أن الحرب على “الإرهاب” في الشرق الأوسط بعيدة من نهايتها رغم الهزائم التي لحقت بتنظيم داعش في سوريا والعراق.

وقالت الوزيرة في تصريحات لوكالة فرانس برس في ختام زيارتها لأبوظبي حيث التقت ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، “وصلنا إلى نقطة مهمة بما أن داعش أصبح يتلقى الهزيمة تلو الأخرى”.

وتداركت بارلي، بحسب فرانس برس: “من ناحية استئصال الإرهاب، لسنا ساذجين، فنحن ندرك أن تحقيق تقدم مهم في المواجهة مع داعش لا يعني أنه لن يكون هناك بطريقة أو بأخرى ظهور لتشكيل إرهابي جديد تحت مسمى مختلف (…) ومن دون مكان محدد”.

وتابعت “لم ننته بعد من الإرهاب في هذه المنطقة. علينا أن نتخيل (…) الطريقة التي يفترض بنا أن نواصل من خلالها هذه المعركة”.