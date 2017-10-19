واشنطن: وثائق سرية تثبت تعاون إيران مع القاعدة

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية مايك بومبيو، الخميس، إن وثائق ستنشر قريبا تؤكد تعاون إيران، في بعض الحالات، مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأضاف بومبىو، خلال أعمال قمة الأمن القومي في واشنطن “أعتقد أنه ليس سرا .. هناك أوقات عمل فيها الإيرانيين جنبا إلى جنب مع تنظيم القاعدة، والوثائق التي تظهر ذلك سيتم الإفراج عنها في الأيام القليلة المقبلة”.

من جانب آخر، أفاد مراسلنا في اليمن أن 4 عناصر من تنظيم القاعدة قد قضوا في محافظة البيضاء إثر غارة لطائرة بدون طيار أميركية.

وأوضح مراسلنا أن الغارة استهدفت سيارة كان يستقلها عناصر من القاعدة في منطقة شرجان بين الصومعة و مكيراس مما أدى إلى مقتلهم على الفور.