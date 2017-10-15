واشنطن: لا تسمحوا لإيران بأن تكون كوريا الشمالية المقبلة

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، الأحد، إنه لا يجب السماح لإيران بأن تكون “كوريا الشمالية المقبلة”، في إشارة إلى برنامج طهران النووي.

وأضافت في تصريحات لقناة “إن.بي.سي”، أن السبب في أن بلادها تتابع عن كثب الاتفاق النووي مع إيران هو “تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي”، مشددة على ضرورة عدم السماح لإيران “بأن تكون كوريا الشمالية المقبلة”.

وأشارت هيلي إلى أن واشنطن تتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، مضيفة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تريد التوصل لرد “مناسب” لتصرفات طهران على المسرح العالمي، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابعت: “أعتقد أنه في الوقت الحالي سترون أننا باقون في الاتفاق، لأننا نأمل أن نحسن الأوضاع، وهذا هو الهدف”، معربة في الوقت نفسه عن قلق واشنطن إزاء اختبارات إيران لصواريخ باليستية ومبيعاتها للأسلحة ودعمها للإرهاب.