وأخيرا.. صلاح يطير بمصر إلى روسيا

أخيرا.. استطاع المنتخب المصري فك العقدة، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018، بعد غياب دام 28 عاما، بفضل هدفي محمد صلاح، في مباراة دراماتيكية .

وانتصر المنتخب المصري على ضيفه الكونغولي بنتيجة 2-1 في المباراة الحاسمة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، على استاد برج العرب في الإسكندرية الأحد.

وسجل محمد صلاح هدف المباراة الأول، بعد أن استغل تمريرة خاطئة بالرأس من أحد مدافعي منتخب الكونغو، في الدقيقة 65، بعد استبسال منتخب الكونغو، الذي وقف مدافعيه سدا منيعا أمام المنتخب المصري لأكثر من ساعة.

وعاد منتخب الكونغو بهدف التعادل في الدقيقة 87، بهدف بدا وكأنه أجل حلم المصريين إلى الشهر المقبل، ولكن المنتخب المصري عاد في الوقت القاتل.

وارتكب مدافعي الكونغو خطأ على اللاعب تريزيغيه، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، نفذها محمد صلاح بنجاح في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، معلنا التأهل الرسمي إلى روسيا.

وتصدر بهذا الانتصار منتخب الفراعنة، مجموعته الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، المنتخب الأوغندي، مما يعني ضمانه التأهل إلى كأس العالم، من دون الحاجة لانتظار نتيجة مباراته الأخيرة أمام غانا في السادس من نوفمبر.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، تجاوز 85 الف متفرج، في استاد برج العرب بالإسكندرية، والذي تواجد في وقت مبكر قبل بدء المباراة.

وستكون مشاركة مصر بمونديال 2018، الثالثة له تاريخيا، بعد مشاركته ببطولتي كأس العالم 1934 و1990، وكلتاهما أقيمتا في إيطاليا.

وستقام قرعة مجموعات كأس العالم 2018 في الأول من ديسمبر بالعاصمة الروسية موسكو.